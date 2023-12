Erametsaliit: maal elav eestlane on hääbuv liik - lihtsatest hüvedest ja elektrist on saanud luksuskaup

21. sajandi elementaarsetest hüvedest, nagu elekter, on täna mõnes piirkonnas saanud luksuskaup. Karula rahvuspargis ootavad osad majapidamised juba üle kolme nädala peeruvalgel jõuluimet, ent lootust valgeteks jõuludeks ei anna ei ilmaprognoos ega Elektrilevi. Viimane on muuhulgas mokaotsast öelnud, et piisavas mahus liinihoolduse tegemine on takerdunud maaomanike vastasseisu taha ja see on üks tänaseks tekkinud elektrikatkestuste põhjuseid.