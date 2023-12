Parempoolne Martin Kork näitlejate palkadest: miks on neile maksta õiglasem kui hobusega kündmise eest?

Ükski kassapidaja enda või oma poe kohta midagi sellist küsima ei pea. Poed on osa turust, neis ostlemine on vabatahtlik. Asjaolu, et kassapidaja raha saab, tähendab et temast on kasu, teda on vaja, sest vastasel juhul kliendid tema tööd kinni ei maksaks.