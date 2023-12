Taavi Veskimägi: kaitsetööstuse toote tegelik tõehetk on lahinguväljal

Taavi Veskimäe sõnul on kaitsetööstuse kasvuks esmalt vaja dialoogi ja koostööd – nii riigi ja kaitsetööstuse kui ka kaitseväe ja -tööstuse vahel. Samuti on meil vaja head strateegiat ning tööstusel on vaja maksvat klienti ja finantseeringuid. Viimase saamiseks on mõrumagusal viisil abiks olnud Ukraina sõda, kus meie kaitsetööstuse tooted end tegelikes olukordades tõestada saavad, räägib Veskimägi.