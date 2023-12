Tiina Toomet: jumal, mis narkootiliste ainetega ma olen ületanud Eesti ja Soome piiri!

Eesti veterinaaria elav legend Tiina Toomet (63) müüs eelmise aasta novembris maha elutöö – omanimelise kliiniku, sellega kinkis endale hulga vabadust ja majandusmuretut meelt. Ninapidi on Toomet loomaarstinduse eri nurkade juures seniajani – ega erialast, millega oled seotud kogu elu, naljalt ei pääse. Jutukas ja erksa meelega – Tiina vahetul suhtlusoskusel on kindla peale pearoll selles, miks ta on tuntud ja autoriteetne –, kutsub ta külalised oma avarasse Kalamaja majja, kuhu mahub hea hulk elanikke: abikaasa Vallo, tütar Silvia, tädi Ellen, kass Donnarumma ja Saksa lambakoer Säde. Lõppeval aastal pälvis Tiina Eesti loomaarstide ühingu elutööpreemia.