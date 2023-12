Kristjan Järvan: valitsus külvab segadust ja sellest halvast unest ei saa me veel aastaid ärgata

Aga kuidas saigi see kõik teisiti minna? Valimistel rääkis Reformierakond, et rahandusega on kõik hästi ja koheselt peale valimisi, et kõik raha on läinud. Eesti 200 esimees lubas enne valimisi ETV valimisstuudios, et kärbib miljardeid - paraku ei saanud valitsus hakkama ka sada korda väiksema kärpega. Selle asemel võetakse juurde ametnikke, et tegeleda arusaamatu nulleelarvega, mis säästu ei too.