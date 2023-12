Züleiyxa Izmailova: linnad, tähistage aastavahetust mürgivabalt ja valju pürotehnikata

Täna saame aga öelda, et inimeste teadlikkus on tõusuteel ja Eesti pürotehnika kasutamine koos sellega muutumas – üha rohkem inimesi mõistab, et ilutulestik ei paku mitte ainult silmailu, vaid toob kaasa kahju tervisele, saastab keskkonda ja tekitab segadust loomade seas. Jõulude ja aastavahetuse paugutamise asemele on tõusmas teadlikumad valikud, toetades ühiskondlikku muutust.