Heido Vitsur: tuleb lõpetada keerutamine ja öelda, et sellise maksukoormusega heaoluriiki üles ei ehita

Täna ei väära ju enam miski tõsiasja, et mõne nädala pärast siseneb meie majandus kolmandasse järjestikusesse langusaastasse ja me ei saa loota, et olukord uue aasta alguses paranema hakkaks. Pigem vastupidi. Ettevõtete suutlikkus hoida inimesi paranemise lootuses palgal on ammendumas ja tööpuudus hakkab meil vältimatult kasvama. Koos tööpuuduse kasvuga hakkab vähenema ka tulu- ja sotsiaalmaksu maksjate hulk ning lühikese viiteajaga ka käibemaksu laekumine.