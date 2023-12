ARVUSTUS | „Täiuslikud päevad“ jätab südamesse sügava jälje

Iroonilisel kombel oleme oma kihutavkiire pingutusühiskonnaga jõudnud nii kaugele, et suurim saavutus pole enam miljonid, majad ja autod, vaid lihtne rahulolu. Rõõm sellest, mis juba on. Tänulikkus tuule käes õõtsuvate puuokste, päikesepaiste ja vaiksete koduste õhtute eest. Sest oma elust rõõmu tunda on hoopis raskem kui igal sammul ainult järgmisele ja ülejärgmisele mõelda. Aga mitte võimatu – nagu tõestab Saksa filmikorüfee Wim Wendersi uus film „Täiuslikud päevad“.