Rohelised Võrklaeva otsusest: Ratase valitsuse ajast sisustamata jäänud miljardi jagu kärpeid tuleks ära teha

Õhku ja paisunud pärmi on valitsussektoris muidugi üksjagu, taas tootvate funktsioonide maha tõmbamine on elementaarse valitsemishügieeni küsimus. Jüri Ratase valitsuse ajast sisustamata jäänud miljardi jagu kärpeid tuleks ära teha - nii bürokraatia, ebaratsionaalsete toetuspakettide kui dubleermise ja lihtsalt asendustegevuste arvelt. Selge on, et see saab võimalikuks suuremate süsteemsete muutuste läbi, mitte ootusega teha sama lihtsalt veel vähema ressursiga.