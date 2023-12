Torkiva roide tõttu arstile läinud naisel avastati rinnavähk. „Olin seal kõrval pikali ja hakkasin vaikselt nutma.“

Kadri Tennosaar (54) tundis 2019. aastal paremal küljel magades, et roietes miski nagu torgiks. „Rinna all oli selline tunne, et ribi on väljas,“ meenutab Kadri. Kombates sai ta aru, et kõik ei ole päris nii, nagu olema peaks – mingi moodustis seal oli. Järgmisel päeval sai ta saatekirja ja pääses erakliinikusse mammoloogi juurde.