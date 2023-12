„Keegi ei teadnud, mis see on!“ Kuninganna Kristiina aegne jõulurahu jõudis Eestisse tagasi pentsikul moel

Eestis ulatub jõulurahu väljakuulutamise traditsioon 17. sajandisse, kui selleks andis korralduse Rootsi riiki valitsenud kuninganna Kristiina. „Eestis väljakuulutatava jõulurahu aluseks olevat teksti omistatakse kuninganna Kristiinale, kes valitses aastatel 1632–1654. Seda on tol ajal Tallinnas tõepoolest ette loetud. Rasketel aegadel, näiteks põhjasõja ning suure nälja- ja katkuhäda ajal, see traditsioon katkes. Pärast Eesti iseseisvumist toodi see tagasi,“ selgitab ajaloolane Jüri Kuuskemaa.