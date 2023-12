OSCARID | Palju õnne! Kaks Eesti filmi pääses Oscari-rallil järgmisse vooru

Priit Tenderi sürrealistlik „Koerkorter“, mis alustas festivalidel 2022, on võitnud 30 auhinda, olgu Londonis, Krakówis või Tamperes. Teiste auhindade seas ka Stuttgardi animafestivali peaauhinna ja In the Palace (Sofia) lühifilmide festivalil parima animafilmi auhinna, mis tagasid võimaluse Oscarile kandideerida. Järgmiseks pääseski film Oscarite short-listi ja hakkab kandideerima nominatsiooni eest.