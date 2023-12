Ingmar Kurg: kui maitsetega e-sigaretid oleks Eestis lubatud, kukuks must turg kokku

Kirjeldasime riigikogu liikmetele, et maitsete keelule järgneb suur e-vedelike ise kokku segamine ja mujalt Euroopast toodud e-vedelike müümine. Nii läkski, vähemalt esimestel keeluaastatel. Praeguseks on aga musta turu vallutanud Hiinast pärinevad tooted, mille osas puudub teadmine, mida need tooted sisaldavad. Kauplustes legaalselt müüdavad e-sigaretid seevastu on läbinud rangetele ELi nõuetele vastavad laboratoorsed uuringud.