SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene armee lahendus droonide vastu - sõduritele jagatakse palveid, mida drooniohu puhul lugeda

Olukord rinnetel. Kuigi Venemaa on Kupjanski suunal paari viimase kuu jooksul aktiivselt rünnanud, ei ole nad eriti midagi muud saavutanud peale suurte kaotuste tehnikas ja elavjõus. Kogu Luhanski rindel on Venemaal olnud kevadest saadik suur ülekaal nii tehnikas kui elavjõus. Ukraina poolel olid selles osas päris suured kartused, et Venemaa võib mõnes lõigus suuremat edu saavutada, aga reaalsuses on nad edenenud natuke Kreminnast loode suunas ja ka Raigorodkast lääne poole. Lisaks toimusid väikesed muutused kogu rindejoone ulatuses ja seda mõlema poole jaoks.