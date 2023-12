ÜRO pagulasameti abiprogramm Eestis kukkus läbi

Aasta eest kutsus ÜRO pagulasamet (UNHCR) ellu programmi Eestisse põgenenud ukrainlaste abistamiseks. Põhirolli nähti kohalikel MTÜ-del. Kui alguses selgitati koostöös siinsete MTÜ-dega välja, et abi andmiseks kulub üheksa miljonit eurot, ja valiti välja väärt projektid, siis nüüdseks on sellest vajadusest kaetud ainult 28% ehk kokku on saadud projektidele rahastust 2,6 miljonit dollarit. Sellestki enamik on läinud ÜRO enda agentuuridele: UNHCR-ile ligi 1,5 miljonit, IOM-ile (rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon) 750 000 ja WHO-le (maailma terviseorganisatsioon) 20 000 dollarit.