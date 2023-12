TÄISMAHUS | Kinoteater teeb ERRi juhtladviku otsused maatasa! Loe, millest räägiti eetrikeelu saanud saates

Aga sellega on üks suur probleem. Tundub, et ERRil ei ole ammu juba olemaski sellist mõistet nagu geniaalne või isegi lihtsalt – hea saade. Tähenduses, et näiteks: „Plekktrumm on hea saade“. Et seal räägitakse sisukatest asjadest intelligentsel ja empaatilisel moel, avatakse ühiskonna sügavamaid tahke ja hoovuseid. Et meil ei ole väga palju teisi saateid, mis seda teeks või isegi suudaks. Hea saade – selline mõiste. Mille puhul ei ole vahet, kas seda vaatab 60 000 inimest või 6000 inimest. Sest need, kes vaatavad, saavad sealt midagi püsivamat kaasa. 6000 vaatajat. See on telemajas kujunenud nagu mingiks käibenaljaks, et „sama vähe vaatajaid kui Plekktrummil“. Aga 6000 inimest. See on kultuurivaldkonnas tohutu suur number. Vähe on neid teatrilavastusi, mida vaatab 6000 inimest. Rääkimata raamatutest, mida loeks 6000 inimest. Sellist asja peaaegu ei olegi. „Plekktrumm“ teeb seda iga nädal, see on väga hea tulemus. Arvestades, et tegu on süvakultuurisaatega. Millal see juhtus, et vaatajanumber hakkas määrama seda, kas saade on õnnestunud või mitte? Kas ERR’is päriselt üldse arutatakse seda, mis saade on õnnestunud ja mis mitte? Mis saade on hea ja mis on järjekordne telemäng, kus küsitakse debiilseid küsimusi kirkavärvilise kujunduse sees? Oleks ainult rohkem selliseid saateid, mida vaatab 6000 inimest, aga millel on mingigi sügavam mõju selle auditooriumile. Oleks ainult rohkem saateid võrokestele, alternatiivsetele noortele, teistele marginaliseeritud ühiskonnagruppidele, kellel on vähe häält ja esindatust. Oota, kui ma õigesti mäletan, siis – see oli vist isegi ERR’i üks põhilisi ülesandeid?