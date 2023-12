Uhke šokolaadiküllane kirsikook aastavahetuseks

Saksamaalt pärit kuulus kook kannab sealkandis nimetust Schwarzwälder Kirschtorte, mis otsetõlkes tähendab Mustmetsa kirsitorti. Selles on kirsimahla või -likööriga immutatud tummised biskviidid vaheldumisi õhulise vahukoorekreemi ja rohkete kirssidega, kaunistuseks või glasuuriks tume šokolaad. Pole ime, et maius on saanud kuulsaks üle maailma, sest see on mahlane ja maitserikas ning kirsid annavad ideaalse hapuka maitsenüansi. Ja pole ka vähem oluline, et tort näeb suursugune välja.