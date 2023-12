KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: piinlik, väga piinlik! Kinoteatri tühistamisega tühistas Urmas Oru tegelikult ERRi tõsiseltvõetavuse

Läks aga sootuks teisiti. Tehti samm, mis näitab, et peeglisse vaatamise asemel ignoreeritakse kõike, mis oma võltsillusioone rikub. Pärast tööpäeva lõppu avaldas ERRi portaal Menu uudise „„Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimane saade jääb ära“. Väga lakooniline sõnastus, aga süüvides selgus, et olukord on hoopis tulisem.