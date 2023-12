NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: võimas saavutus - Ukraina hävitas kolm Su-34 ründelennukit

Samal ajal aga valmistab Hollandi Ukrainale üleandmiseks ette 18 F-16 hävituslennukit.USA Sõjauuringute Instituudi andmete võidakse esimese lennukid üle anda juba nädala jooksul. On oodata, et kevadel on vajamineva õppe läbinud ka esimesed Ukraina piloodid, kuid seni ei ole päris välistatud, et kaasatud võiksid olla ka näiteks välismaa vabatahtlikud piloodid, kes oma maa kaitsejõududest erru on läinud.