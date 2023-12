POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: mis ajast alates on kellegi teise peale minu enda otsustada, kuidas kulutada oma palka?

Katalaanidel on oma uhkus, seepärast õpetatakse enamikus koolides hispaania keeles 0% aineid. Viimasel päeval toimunud pressikonverentsil võttis üks ajakirjanik olukorra kokku küsimusega: „Miks üldse nõuda kohtuotsuse täitmist, kui see rahvale ei meeldi?“

Tol hetkel mõtlesin, et see on täpne kirjeldus viimasel ajal meedias toimunud diskussioonidest, mille „kangelaseks“ olen tahtmatult saanud. „Yana Toom toetab riigivastast ja põhiseadusevastast tegevust.“ „Putinista est putinista,“ väljendas end ma-ei-tea-mis-keeles minu kunagine sõber Indrek Tarand.