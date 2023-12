KOLUMN | Janek Mäggi: anna 10 eurot kuus, siis tulevad jõulud ka järgmisel aastal!

Sajad Eesti pühakojad – ainuüksi EELK-s on 169 kogudust – on täna puupüsti rahvast täis. Eesti tähistab koos kristliku maalilmaga Jeesuse sündimist ning mõtleb headuse, hoolivuse ja armastuse tähtsusele ja tähendusele. Jõulusõnum toob tröösti ja lohutust neile, kes on kaotanud lähedasi või kellel on raske. Meeleolu on üllas ja pühitsev.