DELFI UKRAINAS | Ka sõduril on vaja ennast pesta. Ratastel pesumaja tiirutab rindejoone taga, et sõduritele turgutust pakkuda

Mobiilne pesumaja koosneb kahest kaubakonteinerist, mis on asetatud veoauto KrAZ šassiile ja NefAZi treilerile. Dušimoodul koosneb kahest ruumist. Sissepääsu juures on riideruum, kus on pingid, nagid ja riiulid. Siin on loodud kõik tingimused, et sõduritel oleks mugav riided ja jalatsid ära võtta ning pesuks ette valmistada. Pärast seda tuleb duširuum.