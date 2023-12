SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene armee tagalas kõlasid eile plahvatused - suleti liiklus Krimmi sillal

Venemaa juhid ei saa kindlasti aru, mis motiveerib Ukraina rahvast oma riiki üles ehitama ja kaitsma. Kõige vähem saavad nad aru sisepoliitilisest protsessist Ukrainas ja sellest, kuidas Ukraina valitsus on oma mandaadi saanud. Võib arvata, et Venemaa juhid ei saa ka aru, milline on nende armee tegelik seis selles sõjas, kuigi nad saavad aru, et probleemid on tõsised.