Kõigepealt tuleb teadvustada, et film „Üksinda kodus“ on enam kui 30 aastat vana. Samuti on tegu humoorika mängufilmiga, mis ongi mõeldud olema ebareaalsetest momentidest pungil. Näiteks oleks päris elus sisuliselt võimatu, et kogenud vargad ei suudaks sellises olukorras majja tungida.