Ettevõtja: hakkame hindama koole selle järgi, kas nende lõpetajad ka raha oskavad teha

Värskelt saime PISA testide valguses taas uhked olla, et Eesti põhiharidus tervikuna on maailma tipus. Aga kuidas selles olukorras erapooletult mõõta, kus on meie üldiselt hea haridussüsteemi sees arenguruumi – milline kool vajab järeleaitamist ja kes saab teistele eeskujuks olla?