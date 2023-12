SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelastel on ründelennukite kaotamise järel mõistus otsas. Käiku läks keemiarelv

Liugpommide viskamisel on siiski ka üks nõrk koht, nimelt peab lennuk nende viskamiseks tõusma kõrgele (Su-34 kontekstis üle 12 kilomeetri), aga seal on lennuk suurepäraselt tuvastatav radarite poolt. Ukraina keskmaa õhutõrje vältimiseks viskasid Venemaa Su-34 lennukid seetõttu pommid välja 50-55 kilomeetri kaugusel rindejoonest ja seetõttu vähenes ka tabamistäpsus, aga kui sa viskad neid järjest mingisse piirkonda suurtes kogustes, siis on see valus relv.