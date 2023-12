Tiit Riisalo: Ida-Virumaad ootab suur summa, kuid ideid napib. Saadamegi raha Euroopasse tagasi?

On ka põhjust. Kummaline lugu, aga raha on rohkem kui ideid. Üldiselt on asjad vastupidi. Mõeldakse, et milline on Ida-Virumaa paarikümne aasta pärast? Vastus küsimusele ei pruugi jääda aga niisama unistamiseks, vaid raha ideede elluviimiseks on olemas. Niisiis käiakse ühelt konverentsilt teisele ja arutatakse, mida teha Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) rohkem kui 350 miljoni euroga.