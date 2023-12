ARVUSTUS | Vonnegut peeretuste ja stepptantsu keeles

Ekspeditsioon on toonud lavale kaks lavastust, mis esmapilgul on täiesti erineva käekirja ja keelega. Üks on Katariina Undi lavastatud „3ÕDE“, teine Ene-Liis Semperi „Nüüd võib sellest rääkida“. Semperi lavastus on visuaalselt põnev: laval on trummikomplekt, tühi bassein, hulk nodi, parukad, pastelsed toonid ja erk valgus. Näitlejad võtavad poose, teevad grimasse. Undi laval on seevastu kolm tumehalli postamenti, millel tumedates kostüümides näitlejad seisavad enam-vähem paigal, nende taga prožektorite abil värvi muutvad plagud. On siingi poosid ja grimassid, aga talitsetumad, rohkem teatraalsed kui performatiivsed.