Toomas Alatalu: Putin teeb valimiskampaaniat – juba kaks korda on ta kurtnud Balti riikide läände äravõtmise üle

Paraku see nii on ja kui alustada lõpust, siis kandis kaitseminister Sergei Šoigu kõrgemale ülemjuhatajale Vladimir Putinile 25. detsembril ette Marjinka linna vallutamisest Ukrainas. Kiievi kinnitusel jätkavad tema väed vastupanu Marjinkas, nii et siis niisuguste „võitudega“ tuleb ette harjuda. Kuni mõne aja möödudes avaldavad mõlemad pooled kaardid rinnete muutunud paikadega, mis kinnitavad vaekausi kaldumist siia- või sinnapoole.