ARVUSTUS | Karaoke päästab eksinud hinged

Eksinud hinged

Mööda Põhja-Soomet ja sealseid Kaurismäkilike nimedega (näiteks Next Step ja Casanova) baare sõidab ringi suure südamega Evi, kes tahab neid nukraid, eksinud hingesid aidata. Kallistada. Nendega kaasa mõelda ja tunda. Evi unistas terapeudiametist, kuid loobus sellest rahapuuduse tõttu. Kuid oma oskused ja empaatia – mis kindlasti on arenenud raske lapsepõlve tõttu – suunab ta karaokejuhi töösse, millega on 23 aastat tegelenud, korraldades enda sõnul tuhandeid esinemisi. Selleks võtab ta oma päevinäinud Škoda, sätib vajaliku kraami pagasiruumi ja asub teele. Teinekord magab Evi kuskil teeäärses parklas, kui teeolud näivad liiga ohtlikud. Vahet pole, kas lumi ulatub puusani või lõõmab kuum päike, Evit ootavad patsiendid.

Evi tunnistab, et tal on huvitav jälgida, mis on õhtul karaokelavale astuvate inimestega kunagi juhtunud. Näiteks üks kõhukas ruudulises särgis mees laulab: „Üksildane ja pikk on tee, sellel üksildane mees.“ Ta käele on tätoveeritud punane süda kirjaga „Tanja forever“.

Huvitav on jälgida, mis on õhtul karaokelavale astuvate inimestega kunagi juhtunud.

Kuigi soomlastel (nagu eestlastel ja jaapanlastelgi – karaoke on ju Jaapanist pärit) on raske end esialgu avada, taltuvad nad Evi ees. Tõsi, selleks läheb vaja klaasike või viis veini (laias laastus eelistavad seda siinsetest tegelastest peamiselt naised), kokteili (pakun, et viinaga, sest seda trimpavad vana kooli härrad) või õlut (see mekib kõigile). Näiteks lohutab Evi meest, kes ei suuda rääkidagi sellest, et ta sõber suri kahe kuu eest. Kuidas ta suri, uurib Evi. „Noh, ta läks lahku… ja hakkas jooma,“ kõlab vastuseks. Evi kallistab meest, kel valguvad silmad pisaraid täis. Laulu pühendab mees sõber Jussile.

Valusad läbielamised