Kolme Ukraina ema teekond Eestisse. „Kõikjal lebasid täiskasvanute ja laste laibad. Palusin lastel vaadata ainult alla“

Eeltoodud arvud on kahtlemata Ukraina laste õudusest vaid jäämäe tipp. Mittetulundusorganisatsiooni Save the Children andmetel veetis iga Ukraina laps 2022. aastal üle 900 tunni pommivarjendis, see on kokku üle 38 päeva. Ukrainast rööviti üle 19 000 lapse ja tänavuse 14. augusti seisuga on neist ainult 383 edukalt oma pere juurde naasnud. Need hämmastavalt suured arvud muudkui kasvavad, sest konflikt kestab edasi.