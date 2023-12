Venemaa armee ametlik reaktsioon oli alguses nagu ikka, et suurt miskit ei juhtunud, üks tsiviilisik olla surma saanud ja mõned haavata ning laev oli saanud natuke kahjustada. Selline vale ajas marru Z-blogijad, kelle sõnul said ka idioodid peale plahvatuse video nägemist aru, et laevast ei saa suurt midagi järel olla – niivõrd võimas oli see pauk. Hiljem pidi Venemaa kaitseministeerium oma sõnumit muutma, aga esialgne versioon oli rohkem kui kõnekas.