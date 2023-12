Joosep Vimm: me ei näe oluliselt toiduraiskamise vähenemist. Järelikult pole piisavalt kallis?

Tallinna kliimakava näeb ette eesmärki saada kliimaneutraalseks aastaks 2050. See tähendab muuhulgas, et elektri- ja sooja tootmisel suudaksime kasutada vaid taastuvenergiat. Täielik üleminek taastuvenergiale ongi ainus mõeldav suund, mis annaks võimaluse, et me kokkulepitud keskmise temperatuuri tõusu pidurdada suudaksime.