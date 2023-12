Ülle Raave: vaikida tuleb siis, kui lapsed magavad - mitte kui nad surevad

Gazas on Iisraeli-Gaza konflikti käigus hukkunud ja vigastatud ning teadmata kadunud (rusude alla maetud) tuhanded lapsed. On palju vanemaid, kes on kaotanud kõik oma lapsed. Kuidas võiks see üldse aidata kaasa terrorismi vähendamisele, pigem on tulemus ju täpselt vastupidine. Ka hetkel, reaalajas, hukkuvad Gazas lapsed.