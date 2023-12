Linnar Priimägi: Euroopa jõulude tähistamine tõi Ukraina Euroopale lähemale

Õigeusus kehtib ainult juliuse kalender, katoliikluses gregoriuse oma. Nende vahe on 13 päeva viimase edemuseks. Ukraina jõulud nihkusid niisiis juliuse kalendrist gregoriuse ajaarvamisse. See pole sümboolne akt mitte üksnes propagandasõjas Vene Föderatsiooni ja Vene õigeusu vastu. See on kirikureform: Kiievi jõulupühade otsus räägib riigi juhtivast rollist kirikuelu korralduses ning uniaatliku riigikiriku tekkest.