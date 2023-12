Praegused prognoosid Eleringi võrguarenduse plaanist näitavad, et elektritarbimine kasvab praegusest 8,5 TWh-st 9,9 TWh-ni 2030. aastaks. See plaan pole piisavalt ambitsioonikas. Väidetavalt on EAS valmis tooma Eestisse kuni 5 TWh energiatarbimisega projekte. Lisaks käivitub Rail Baltic, suureneb elektriautode kasutuselevõtt jne.