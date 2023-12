Lõhnad luubi all. Kuhu suundub parfüümimaailm?

„Parfüüm on kunstiteos, mida sa saad iga päev endaga kaasas kanda. Kuid tasub meeles pidada, et parfüümimaailm muutub iga päevaga ja lõhnadega seoses on erinevaid müüte, millele vaidlen vastu,“ ütleb parfüümikoolitaja Helen Merila, kes on 20 aastat lõhnadega tegelenud.