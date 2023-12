JUHTKIRI | Eesti poisid muutuvad tagurlikumaks

Milline on peamine oht Eesti demokraatiale? Ekspresident Toomas Hendrik Ilves näeb ohumärke enesessesulgumises ja tal on paljuski õigus. Niisamuti on meil juba kujunenud sügav polariseerumine. Joonistub välja kaks Eestit selle põhjal, kuidas ühtsest märgisüsteemist aru saadakse.