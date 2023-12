SÕJARAPORT | Rainer Saks: Putini vastukandidaadil ei lubanud Vene võim isegi allkirju koguda, et vältida sõjavastast referendumit

Nikkei Asia on edastanud info, et kui Hiina RV president selle aasta märtsis Moskvat külastas, oli Venemaa president väitnud, et sõda Ukrainas võib kesta kuni viis aastat ning et Venemaa lõpuks võidab. Venemaa presidendi sõnum on loogiline ning viitab Venemaa juhi soovile demonstreerida oma valmisolekule pidada pikaajalist kurnamissõda. On küsitav, kas Hiina RV juhid võtavad seda kui kindlat lubadust garanteeritud tulemusega.