Kahe Z-i sõda. Ukraina riigi- ja väejuhid alustavad aastat uuelt lehelt

Tänavu on Time’i aasta inimene laulja Taylor Swift ning vähemasti USA jaoks pole Ukraina kaitsmine enam esimeste teemade seas. Pärast Ukraina suvise pealetungi äpardumist oli Time üks neid väljaandeid, mis tõi rambivalgusse hoopis Zelenskõi väheneva populaarsuse ja rabeda käitumise ning vastuolud kindralstaabi juhi Valeri Zalužnõiga. Sügiseks oli presidendi tavapärane naljasoon väidetavalt kadunud ning vestlused alluvatega hakkasid piirduma lakooniliste korraldustega, mille järel Zelenskõi peagi taas ruumist välja jalutas. Osa alluvaid väitis koguni, et kuna paljusid presidendi korraldusi ei saa täita, on neid hakatud ignoreerima.