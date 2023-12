Raul Kütt: ettevõtte saab tõesti asutada minutitega. Siis bürokraatlik kägistamine alles algab

Põhjamaade majanduse probleemid ja Rootsi krooni nõrgenemine on pingestanud olukorda Eesti masinatööstuses. Kuigi masskoondamisi pole veel toimunud, siis on sunnitud mitmed ettevõtted minema neljapäevasele töönädalale, sest tellimuste mahud on kordades vähenenud. Meie lõunanaabrid on veidi paremas seisus. Seda osaliselt madalamast palgatasemest tingitud konkurentsieelisest ja teisalt paremast stardipositsioonist, kuna nende valitsused toetasid kohalikke ettevõtteid eelmise aasta elektrihinna tõusu ajal.