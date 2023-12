VILJA KÜSIB | Aastalõpusaate külalised on Marju Lauristin ja Annika Laats

Aastalõpustuudio on tarkade naiste päralt: saatekülalisteks on teadlane ja poliitik Marju Lauristin ning vaimulik Annika Laats. Mismoodi säilitada inimlikkust aegadel, mis sunnivad valima pooli? Kuidas saada toime hirmudega ja määramatusega kriisiaegadel? Kuidas taastada usaldus, ilma milleta on meil inimestena omavahel hakkama saada samahästi kui võimatu? Saade algab reedel 14.30.