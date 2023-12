VILJA KÜSIB | Võimendagem head! Aastalõpusaate külalised on Marju Lauristin ja Annika Laats

Aastalõpustuudio on tarkade naiste päralt: saatekülalisteks on teadlane ja poliitik Marju Lauristin ning vaimulik Annika Laats.Kuidas teha vahet heal ja kurjal, kui igaüks ajab taga oma õigust ja üks ei taha teist kuulata? Kuidas taastada usaldus, ilma milleta on meil inimestena omavahel hakkama saada samahästi kui võimatu? Misasi see vastutus on ja kuidas on ta seotud vabadusega?