Vilja Kiisler: ERR pakkus presidendile rahva isa rolli, Alar Karis ei võtnud seda vastu

ERR pakkus president Alar Karisele aastalõpuintervjuus rahva sõbra või isa rolli, mis võib ju olla üks võimalikest. Presidendiga võib ju tõepoolest rääkida kõigest, mis aga iganes hinge peal on, eks ole? Käib ju tema ikka rahvaga kohtumas ja kui ta tuleb, siis on see justkui toetuse ja arusaamise märk, tõendus, et riik on sind märganud ja elu hakkab paremaks minema. Kingitusi ta ei too nagu jõuluvana, aga muidu annab peaaegu mõõdu välja küll: viisakas, lahke, sõbralik. Aja räägib mugavalt täis, see on kindel.