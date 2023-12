Kogu avaliku liiniveo kõige tähtsam küsimus on tegelikult jätkusuutliku ja pikaajalise finantseerimismudeli tagamises. Veokilomeetri hinda hakkab lähiaastail tõstma nii vajadus bussindust rohelisemaks muuta, kuid veelgi tähtsamalt on üles tõusnud bussijuhtide palgaküsimus. Sellise raha eest pole tulevikus lihtsalt keegi enam nõus rooli keerama! Seega on mõistetav ka riigi plaan taastada kas või osaline piletitulu teenimise võimekus – tasuta ühistranspordi ülalpidamine läheks vastasel juhul maksumaksjale talumatult kalliks.