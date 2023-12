SÕJARAPORT | Teet Kalmus: raketirünnakud Ukrainale oli kättemaks plahvatanud dessantlaeva ja allalastud lennukite eest

Mitmete ekspertide arvates on Venemaa edenemine järjest problemaatilisem, sest Ukrainal on lääne pool kõrgendikelt vaadates orus asuva Bogdanivka idaosas asuvad Venemaa sõjaväelased peo peal ja neil on selle olukorra iseloomustamiseks üks sõna – tiir. Kui Ukrainal laskemoon päris otsa ei saa, siis on Venemaal sealt suunast väga keeruline edasi liikuda, kuigi väiksemaid liikumisi võivad suurte kaotuste hinnaga nad ka saavutada.