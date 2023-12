Andre Hanimägi: rahulolematuse katla täistuuridel podisemine Reformierakonnas ei ole pelgalt Andrus Ansipi luul

Andrus Ansipi kriitika oma erakonna ja juhi aadressil ei ole enam eriti üllatav ega harv juhus. Kuigi ühelt poolt võiks öelda, et ju on tegemist erakonnasisese madinaga ühel või teisel põhjusel, on Euroopa Parlamendi liikme intervjuudes oma tuum paraku olemas. Usalduskrediit on peaministril langenud ohtlikule tasemele ning kuigi Ansipi viide lausa julgeolekuohule kõlab kui ajakirjanduslik liialdus heaks pealkirjaks, on selleski siiski oma tõde.