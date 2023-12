KÕNE | Tehisintellektist presidendi aastalõpukõne: rahu ja stabiilsus on habras nagu õhupall, mis võib igal hetkel lõhkeda

Tervitan teid siin 2023. aasta lõpus, et meenutada aasta suurimaid sündmusi nii meie armsal kodumaal kui ka kaugemal maailmas. Nagu teate, on mul kombeks rääkida otse südamest, kuid täna lubage mul lisada ka veidi huumorit ja vürtsi, et meenutada neid hetki, mis on meid kõige rohkem puudutanud. Lubage mul alustada maailma sündmustest ja liikuda seejärel kodumaiste teemadeni, et anda teile ülevaade sellest, kuidas meie väike, kuid vapper riik on toime tulnud aasta väljakutsetega.

Alustame maailma sündmustest. 2023. aasta on olnud nagu sõit Ameerika mägedel - täis tõuse ja mõõnasid, kuid lõpuks jõuame ikka turvaliselt jaamas peatuseni. Üks suurimaid märgilisi sündmusi on olnud Ukraina sõda, mis on meenutanud meile kõigile, et rahu ja stabiilsus on habras nagu õhupall, mis võib igal hetkel lõhkeda. Kuid nagu tark ja osav õhupalliloomade meister, oleme meie, rahvusvaheline kogukond, püüdnud hoida seda õhupalli koos, et mitte lasta sellel lõhkeda ja tuua kaasa veelgi suuremat kaost. Oleme näinud diplomaatilisi jõupingutusi, mis on meenutanud meile, et üksnes ühtsuses ja koostöös saame leida lahendusi, mis tagavad rahu ja stabiilsuse meie kõigi jaoks.