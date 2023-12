Andrus Ansip Kaja Kallase võimalikust eurokampaaniast: kas tahame, et Eestis toimuv sünniks Euroopa tasandil?

Kõige staažikamaks-teenekamaks võimalikuks kandidaadiks pidas Ansip ametist lahkuvat Hollandi peaministrit Mark Ruttet, ent Ruttest saab suure tõenäosusega NATO peasekretär. „Ühtegi praegu ametis olevat peaministrit sellele kohale põhimõtteliselt ei panda. Euroopas on üldiselt arusaamine, et kui peaminister ütleb, et ta tahab mingisse muusse ametisse, siis peab ta selsamal hetkel peaministriametist tagasi astuma,“ ütles kolmandat korda Euroopa Parlamenti pürgiv Ansip. Kaja Kallas on andnud mõista, et soovib valitsusjuhina jätkata. „Ei ole juttu olnud,“ ütles Eesti peaminister euroliberaalide Spitzenkandidat’iks saamise kohta.