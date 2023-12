Kõik, mis on puhas, tagamõtteta ja aus - see on naiivne ja lapsik. Päriselu käib teist rada pidi! Sa pead ära tundma, kes su lähikondsetest on see, kes sul tegelikult tahab vaipa jalgade alt ära tõmmata, kes on see, kes naeratab ja teeb komplimente, kuid selja taga levitab laimu. Sa pead läbi nägema, kes sulle valetab ja arvestama sellega, et kõik valetavad, mõni rohkem, teine vähem.